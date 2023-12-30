Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 миллиона
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов и оборудования на $147,5 млн. Об этом сообщили в американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности.
Известно, что Тель-Авив намерен приобрести у Вашингтона около 4,8 тысячи снарядов M107 для 155-мм гаубиц. Боеприпасы будут поставлены со складов армии США.
Как отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Израиль находится в ситуации чрезвычайного характера, и «немедленная» продажа оружия стране отвечает интересам США.
Ранее израильские власти сообщили об увеличении затрат на оборону в 2024 году на фоне конфликта с палестинским движением ХАМАС. Оборонный бюджет вырастет не менее чем на 30 млрд шекелей ($8,3 млрд), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru