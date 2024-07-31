Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины

Американские власти признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Украины в противостоянии с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы Госдепа Джеймса О'Брайена.

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По его словам, Вашингтон в сотрудничестве со своими союзниками в Европе работает не только над наращиванием помощи Киеву, но также над тем, чтобы ассигнования, выделяемые на эти нужды, осваивались «разумным» образом.

Кроме того, по словам дипломата, США и их союзники по НАТО приступают к разработке новой стратегии дальнейшего взаимодействия с Россией.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по устранению первопричин кризиса на Украине, указав, что США считают, будто РФ не представляет угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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