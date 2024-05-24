Госдеп: США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии
24 мая 202406:17
Американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.
По словам дипломата, это коснется лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».
Ранее Блинкен заявил, что Евросоюз изучает возможности оказания давления на Тбилиси в вопросе присоединения к ЕС.
Грузинские депутаты приняли законопроект об иноагентах 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru