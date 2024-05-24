Госдеп: США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

Американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.

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По словам дипломата, это коснется лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

Ранее Блинкен заявил, что Евросоюз изучает возможности оказания давления на Тбилиси в вопросе присоединения к ЕС.

Грузинские депутаты приняли законопроект об иноагентах 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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