Согласно условиям проекта закона, который будет представлен конгрессу, Вашингтон начнет переговоры с Тбилиси об открытии «надежного преференциального торгового режима» при условии соблюдения всех ключевых политических критериев. Законопроект также предусматривает либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, США разработает пакет военной поддержки для Грузии, который включает поставку техники «для безопасности и обороны, идеально подходящей для территориальной защиты от российской агрессии».

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах, предусматривающий прозрачность иностранного влияния, станет гарантом долгосрочного мира в стране, передает «Радиоточка НСН».

