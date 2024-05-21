СМИ: Грузия получит помощь от США при условии отказа от антизападного курса

Соединенные Штаты предоставят Грузии крупный пакет экономической и военной помощи при условии отказа страны от нынешнего антизападного курса. Об этом сообщила газета Politico.

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Согласно условиям проекта закона, который будет представлен конгрессу, Вашингтон начнет переговоры с Тбилиси об открытии «надежного преференциального торгового режима» при условии соблюдения всех ключевых политических критериев. Законопроект также предусматривает либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, США разработает пакет военной поддержки для Грузии, который включает поставку техники «для безопасности и обороны, идеально подходящей для территориальной защиты от российской агрессии».

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах, предусматривающий прозрачность иностранного влияния, станет гарантом долгосрочного мира в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
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