Госдеп: США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»
США и ФРГ достигли договоренности по вопросу газопровода «Северный поток-2», в ближайшие часы будут объявлены детали соглашения. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего выступления на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством» — цитирует Нуланд ТАСС.
При этом замглавы внешнеполитического ведомства отметила, что может «предоставить здесь ряд деталей». Так, Берлин обязался принимать меры в отношении России, в том числе добиваться санкций, если РФ будет ограничивать поставки энергоносителей.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ближайшее время Госдеп выступит с заявлением относительно договоренностей между США и Германией по «Северному потоку-2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Белый дом анонсировал визит Зеленского в США
- Госдепартамент раскрыл детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2»
- Подмосковные медики получили сертификаты на льготную ипотеку
- Стекло и «слой жирка». Шеф-повар рассказал, как выбирать тушенку
- Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Чили
- Вирусолог оценил эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
- Госдеп: США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»
- Историк-расчленитель Соколов написал книгу о своей жизни и убийстве аспирантки
- В «Красном Кресте» сравнили коллективный иммунитет с швейцарским сыром
- Власти Хорватии обязали россиян сдавать тест на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru