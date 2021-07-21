Госдеп: США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством» — цитирует Нуланд ТАСС.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства отметила, что может «предоставить здесь ряд деталей». Так, Берлин обязался принимать меры в отношении России, в том числе добиваться санкций, если РФ будет ограничивать поставки энергоносителей.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ближайшее время Госдеп выступит с заявлением относительно договоренностей между США и Германией по «Северному потоку-2».

