СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
Германия намерена применить соответствующие меры, если Россия будет использовать газ «в качестве оружия». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соглашение ФРГ и США по газопроводу «Северный поток-2».
По данным агентства, Берлин пример меры и будет настаивать на реакции на уровне Европы, если Москва «попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить агрессию против Украины». В частности, в отношении России могут быть введены санкции для ограничения экспорта энергоносителей.
Кроме того, не исключается ограничение поставок газа из РФ в Германию, отмечает Ura.ru.
Ранее Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, сообщило о компромиссе Берлина и Вашингтона по «Северному потоку-2». По данным агентства, стороны объявят о сделке в ближайшее время. Предполагается, что речь идет об инвестициях из Германии и США в энергетику Украины, пишут «Невские новости».
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