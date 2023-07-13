Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшие дни провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правящей партии Турции.
В Анкаре заявили, что Эрдоган намерен переговорить с Путиным до завершения зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. В правящей партии Турции отметили, что не ожидают кризиса.
Путин ранее заявил, что Москва согласится на продление зерновой сделки, если данные ей обещания будут выполнены. По его словам, Россия еще не приняла окончательного решения по пролонгации соглашения.
В ООН в среду сообщили, что генсек Антониу Гутерриш направил президенту РФ письмо по реализации сделки. В организации пообещали содействовать устранению препятствий финансовым операциям через Россельхозбанк, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru