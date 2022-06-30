Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате

По словам Пескова, Путин может посетить мероприятие сам, а может делегировать это кому-то. Он подчеркнул, что будет принято решение, которое максимально соответствует национальным интересам.

Песков добавил, что приглашение на саммит было получено на имя Путина.

Cаммит Группы двадцати (G20) планируется провести на Бали 15-16 ноября.

