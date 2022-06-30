Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате
30 июня 202220:36
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите G20 в любом формате. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Путин может посетить мероприятие сам, а может делегировать это кому-то. Он подчеркнул, что будет принято решение, которое максимально соответствует национальным интересам.
Песков добавил, что приглашение на саммит было получено на имя Путина.
Cаммит Группы двадцати (G20) планируется провести на Бали 15-16 ноября.
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30 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru