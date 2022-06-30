Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите G20 в любом формате. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, Путин может посетить мероприятие сам, а может делегировать это кому-то. Он подчеркнул, что будет принято решение, которое максимально соответствует национальным интересам.

Песков добавил, что приглашение на саммит было получено на имя Путина.

Cаммит Группы двадцати (G20) планируется провести на Бали 15-16 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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