Госдеп: Решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все члены блока. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

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По его словам, Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса, отмечает телеканал «360».

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — указал Патель.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, пишет Газета.ру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны на вступление Украины в блок.

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ФОТО: РИА Новости
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