Госдеп: Решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно
Решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все члены блока. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
По его словам, Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей» Североатлантического альянса, отмечает телеканал «360».
«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — указал Патель.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, пишет Газета.ру.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны на вступление Украины в блок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru