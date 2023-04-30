Президент Литвы исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта

Включение Украины в состав НАТО во время конфликта Науседа назвал слишком сложным процессом. По его словам, в Киеве это хорошо понимают.

Президент Литвы призвал определить этапы присоединения Украины к НАТО после окончания конфликта с Россией. Политик выразил уверенность, что на предстоящем саммите в Вильнюсе члены блока определят план действий для Киева.

В 2023 году альянс должен внести ясность по срокам присоединения Украины, написал в статье для журнала Foreign Policy глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киеву нужно письменное заявление членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».

