Президент Литвы исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания конфликта с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Слова главы государства передают СМИ.
Включение Украины в состав НАТО во время конфликта Науседа назвал слишком сложным процессом. По его словам, в Киеве это хорошо понимают.
Президент Литвы призвал определить этапы присоединения Украины к НАТО после окончания конфликта с Россией. Политик выразил уверенность, что на предстоящем саммите в Вильнюсе члены блока определят план действий для Киева.
В 2023 году альянс должен внести ясность по срокам присоединения Украины, написал в статье для журнала Foreign Policy глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киеву нужно письменное заявление членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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