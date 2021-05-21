В МИД РФ назвали причину закрытия американского консульства в Екатеринбурге

Американская сторона самостоятельно приняла решение приостановить работу генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Захарова отметила, что приостановка деятельности дипмиссий США «негативным образом сказалась на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам».

«В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно "искать виноватых", объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала», — считает дипломат.

По словам официального представителя МИД, американская сторона развязала «визовую войну», незаконно конфисковав дипломатическую собственность России в США и закрыв генконсульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско.

Захарова добавила, что российские генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке и консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне продолжают работу в полном объеме.

Дипломатическая миссия США в России с 12 мая сократила объем консульских услуг и прекратила обработку заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу 17 мая сообщила, что отставляет должность.

