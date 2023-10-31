Госдеп прокомментировал призыв исключить Турцию из НАТО

Американские власти считают Турцию продуктивным участником НАТО, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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Так он прокомментировал призывы к исключению Анкары из Североатлантического альянса за поддержку палестинского движения ХАМАС и критику Израиля. Миллер отметил, что Вашингтон продолжит взаимодействие с Турцией с целью дальнейшего укрепления НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИзраильСШАТурцияНАТО

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