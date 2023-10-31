Госдеп прокомментировал призыв исключить Турцию из НАТО
31 октября 202302:06
Американские власти считают Турцию продуктивным участником НАТО, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Так он прокомментировал призывы к исключению Анкары из Североатлантического альянса за поддержку палестинского движения ХАМАС и критику Израиля. Миллер отметил, что Вашингтон продолжит взаимодействие с Турцией с целью дальнейшего укрепления НАТО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru