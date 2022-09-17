В США заявили о «невообразимых» последствиях ядерного столкновения России и НАТО
Гипотетический ядерный конфликт между Россией и НАТО привел бы к гибели миллионов людей за несколько часов. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета, одного из создателей симулятора ядерной войны «План А» Алекса Глейзера.
«План А», которые был впервые обнародован в 2017 году, показывает последствия обмена ядерных держав ударами. Исследовали полагают, что России придется отреагировать на наступление НАТО, которая затем ударит с воздуха тактическим ядерным оружием. При обострении стороны могут разрушить по 30 крупнейших населенных пунктов и экономических центров оппонента.
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — подчеркнул Глейзер, добавив, что последствия ядерного конфликта для жизни на Земле будут «невообразимыми».
Newsweek указывает, что при гипотетических ударах помимо непосредственного ущерба, экономического и социального коллапса наступит «ядерная зима, которая усугубит катастрофу».
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