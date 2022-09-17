В США заявили о «невообразимых» последствиях ядерного столкновения России и НАТО

Гипотетический ядерный конфликт между Россией и НАТО привел бы к гибели миллионов людей за несколько часов. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета, одного из создателей симулятора ядерной войны «План А» Алекса Глейзера.

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«План А», которые был впервые обнародован в 2017 году, показывает последствия обмена ядерных держав ударами. Исследовали полагают, что России придется отреагировать на наступление НАТО, которая затем ударит с воздуха тактическим ядерным оружием. При обострении стороны могут разрушить по 30 крупнейших населенных пунктов и экономических центров оппонента.

«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — подчеркнул Глейзер, добавив, что последствия ядерного конфликта для жизни на Земле будут «невообразимыми».

Newsweek указывает, что при гипотетических ударах помимо непосредственного ущерба, экономического и социального коллапса наступит «ядерная зима, которая усугубит катастрофу».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияЯдерная Безопасность
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