«План А», которые был впервые обнародован в 2017 году, показывает последствия обмена ядерных держав ударами. Исследовали полагают, что России придется отреагировать на наступление НАТО, которая затем ударит с воздуха тактическим ядерным оружием. При обострении стороны могут разрушить по 30 крупнейших населенных пунктов и экономических центров оппонента.

«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — подчеркнул Глейзер, добавив, что последствия ядерного конфликта для жизни на Земле будут «невообразимыми».

Newsweek указывает, что при гипотетических ударах помимо непосредственного ущерба, экономического и социального коллапса наступит «ядерная зима, которая усугубит катастрофу».

