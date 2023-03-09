Госдеп: подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков» смехотворны
Американская администрация настаивает, что подозрения в ее причастности к диверсиям на «Северных потоках» являются смехотворными, сообщил во время брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, власти не берутся исключать какие-либо версии в вопросе определения виновных. По словам дипломата, ФРГ, Дания, Швеция, которые проводят расследования, сообщат о его выводах.
Ранее в ООН заявили, что расследованием дела о терактах должны заниматься компетентные органы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Власти США получили ордер на арест самолета «Роснефти»
- Боррель: Евросоюз готов предоставить Украине все имеющиеся оружие
- Госдеп: подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков» смехотворны
- Зеленский прокомментировал протесты в Грузии
- Президент Грузии призвала воздержаться от применения силы в отношении протестующих
- Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы
- ООН: расследованием дела о подрыве «Северных потоков» должны заниматься компетентные органы
- США: в ближайшее время на Украине заработает ПВО Patriot
- В Ленинградской области с оторвавшихся льдин сняли более 80 человек
- Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru