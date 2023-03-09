Госдеп: подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков» смехотворны

По его словам, власти не берутся исключать какие-либо версии в вопросе определения виновных. По словам дипломата, ФРГ, Дания, Швеция, которые проводят расследования, сообщат о его выводах.

Ранее в ООН заявили, что расследованием дела о терактах должны заниматься компетентные органы.

