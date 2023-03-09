Госдеп: подозрения в причастности США к подрыву «Северных потоков» смехотворны

Американская администрация настаивает, что подозрения в ее причастности к диверсиям на «Северных потоках» являются смехотворными, сообщил во время брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»

По его словам, власти не берутся исключать какие-либо версии в вопросе определения виновных. По словам дипломата, ФРГ, Дания, Швеция, которые проводят расследования, сообщат о его выводах.

Ранее в ООН заявили, что расследованием дела о терактах должны заниматься компетентные органы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокСеверный Поток-2
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