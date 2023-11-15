Госдеп: отсутствуют планы встреч делегаций РФ и США на саммите АТЭС
Встречи между российскими и американскими делегациями в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско не планируются, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
Он отказался комментировать высказывание заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном.
Делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возглавит заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru