Госдеп: отсутствуют планы встреч делегаций РФ и США на саммите АТЭС

Встречи между российскими и американскими делегациями в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско не планируются, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

Он отказался комментировать высказывание заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном.

Делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возглавит заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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