Кремль назвал имя главы делегации России на саммите АТЭС в США
Делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возглавит заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Саммит АТЭС пройдёт на следующей неделе в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. В прошлом году на аналогичном мероприятии объединения в Бангкоке российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин последний раз лично возглавлял делегацию РФ на саммите АТЭС в 2017 году – во вьетнамском Дананге. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один раз Россия принимала форум у себя - в сентябре 2012 года во Владивостоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru