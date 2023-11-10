Кремль назвал имя главы делегации России на саммите АТЭС в США

Делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возглавит заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдёт на следующей неделе в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. В прошлом году на аналогичном мероприятии объединения в Бангкоке российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент России Владимир Путин последний раз лично возглавлял делегацию РФ на саммите АТЭС в 2017 году – во вьетнамском Дананге. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один раз Россия принимала форум у себя - в сентябре 2012 года во Владивостоке.

