Госдеп отрицает, что атмосфера вокруг Трампа спровоцировала покушение

Так он прокомментировал позицию Москвы. Он назвал заявления российских властей не соответствующими действительности.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атмосфера, созданная действующей американской администрацией вокруг Трампа, спровоцировала нападение на него.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала предсказуемым покушение Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

