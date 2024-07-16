Госдеп отрицает, что атмосфера вокруг Трампа спровоцировала покушение
Американские власти отрицают, что атмосфера, созданная администрацией США вокруг бывшего президента Дональда Трампа спровоцировала покушение на него, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера.
Так он прокомментировал позицию Москвы. Он назвал заявления российских властей не соответствующими действительности.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атмосфера, созданная действующей американской администрацией вокруг Трампа, спровоцировала нападение на него.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала предсказуемым покушение Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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