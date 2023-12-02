Госдеп одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования на $2 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу тренировочного оборудования Австралии на сумму около $2 млрд. Об этом сообщает Управление по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

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«Госдепартамент принял решение одобрить продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с деятельностью [альянса] AUKUS», — указано в заявлении.

Отмечается, что меры поспособствуют достижению целей внешней политики и национальной безопасности двух государств. Американская сторона назвала Австралию одним из ближайших союзников, «пользующихся наибольшим доверием».

Для осуществления планов по продаже оборудования назначат около 70 представителей правительства и подрядчиков на 3 года.

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ФОТО: РИА Новости
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