В США спрогнозировали рост цен на iPhone в три раза при переносе производства
Цены на iPhone при переносе производства в США может увеличиться более чем втрое, до $3,5 тыс., сообщает CNN со ссылкой на главу отдела глобальных технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза.
По его словам, корпорация Apple может перенести цепочку поставок в США, на заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, где производятся компьютерные чипы для питания гаджетов. На перенос лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется три года и примерно $30 млрд.
По данным телеканала, Apple после инаугурации президента США Дональда Трампа потеряла около 25% своей стоимости на фоне опасений из-за влияния пошлин на цепочку поставок компании, которая сильно зависит от Китая и Тайваня.
Ранее Трамп заявил, что желающие избежать новых тарифов американские компании, в том числе Apple, стали возвращать свои производства в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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