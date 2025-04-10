В США спрогнозировали рост цен на iPhone в три раза при переносе производства

По его словам, корпорация Apple может перенести цепочку поставок в США, на заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, где производятся компьютерные чипы для питания гаджетов. На перенос лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется три года и примерно $30 млрд.

По данным телеканала, Apple после инаугурации президента США Дональда Трампа потеряла около 25% своей стоимости на фоне опасений из-за влияния пошлин на цепочку поставок компании, которая сильно зависит от Китая и Тайваня.

Ранее Трамп заявил, что желающие избежать новых тарифов американские компании, в том числе Apple, стали возвращать свои производства в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

