Песков: Планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают вопросы

Планы поставок Австралии атомных подлодок вызывают множество вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения, на них должны быть даны ответы. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что в таком вопросе необходима особая транспарентность.

Ранее лидеры стран AUKUS (Австралия, Великобритания и США) объявили о плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением. При этом ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации отмечал, что AUKUS считает, что действия России, Китая и КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону. Указывалось, что AUKUS хочет сдерживать развивающиеся угрозы, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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