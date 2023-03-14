Песков: Планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают вопросы
Планы поставок Австралии атомных подлодок вызывают множество вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения, на них должны быть даны ответы. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в таком вопросе необходима особая транспарентность.
Ранее лидеры стран AUKUS (Австралия, Великобритания и США) объявили о плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением. При этом ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации отмечал, что AUKUS считает, что действия России, Китая и КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону. Указывалось, что AUKUS хочет сдерживать развивающиеся угрозы, сообщает НСН.
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