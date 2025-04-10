Украина даже не пытался вывезти тела своих погибших воинов. При этом многие из бойцов ВСУ скончались от ранений, когда были оставлены своими сослуживцами. Счет идет на десятки тысяч.

Несмотря на упорные бои в курском приграничье, сегодня можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

