Госдеп обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия не выполняет обязательства в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС.

Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Чиновник внешнеполитического ведомства считает, что РФ не пускает суда в один из украинских портов, через которые вывозится украинское зерно.

«Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы», - отметил руководитель пресс-службы Госдепа.

В МИД России ранее объявили о продлении зерновой сделки до 17 июля. В ведомстве призвали решить все проблемные вопросы договоренности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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