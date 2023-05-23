Госдеп обвинил Россию в нарушении зерновой сделки
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия не выполняет обязательства в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС.
Чиновник внешнеполитического ведомства считает, что РФ не пускает суда в один из украинских портов, через которые вывозится украинское зерно.
«Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы», - отметил руководитель пресс-службы Госдепа.
В МИД России ранее объявили о продлении зерновой сделки до 17 июля. В ведомстве призвали решить все проблемные вопросы договоренности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru