Госдеп обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Чиновник внешнеполитического ведомства считает, что РФ не пускает суда в один из украинских портов, через которые вывозится украинское зерно.

«Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы», - отметил руководитель пресс-службы Госдепа.

В МИД России ранее объявили о продлении зерновой сделки до 17 июля. В ведомстве призвали решить все проблемные вопросы договоренности, передает «Радиоточка НСН».

