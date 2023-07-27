Госдеп не увидел признаков участия ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере

Частная военная компания «Вагнер» не участвовала в отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом заявил заместитель руководителя Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

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Представитель внешнеполитического ведомства признал, что у него нет информации о причастности ЧВК «Вагнер» к перевороту.

«Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой», - добавил Пател.

Армия Нигера в четверг объявила о свержении президента Базума и закрытии границ. На всей территории страны введен комендантский час.

МИД РФ призвал стороны конфликта отказаться от силовых методов и освободить президента, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:АфрикаВоенный ПереворотЧВК "Вагнер"Госдеп США

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