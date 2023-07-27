Песков: Ситуация с мятежом в Нигере обсуждается на саммите «РФ — Африка»

Ситуация с мятежом в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта тему будет обсуждаться также, вероятно, сегодня и завтра, так как «невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте».

СМИ: армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум

Ранее военные Нигера заявили, что президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. По данным портала Jeune Afrique, причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Министр иностранных дел страны, исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что «президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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