Песков: Ситуация с мятежом в Нигере обсуждается на саммите «РФ — Африка»

Ситуация с мятежом в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта тему будет обсуждаться также, вероятно, сегодня и завтра, так как «невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте».