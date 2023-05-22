Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поставка самолетов начнется в ближайшие месяцы. В Госдепе напомнили, что не поощряют нанесение ударов по российской территории.

Российская армия будет массово уничтожать F-16, пишет издание Military Watch Magazine (MWM). Обозреватели предрекли Киеву большие потери в авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в Японии пообещал не использовать истребители для ударов по территории России. Американский лидер заявил, что F-16 позволят ВСУ наносить удары по штабам армии РФ, передает «Радиоточка НСН».

