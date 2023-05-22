Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США
Предоставление истребителей четвертого поколения F-16 Украине является приоритетом для США, заявили в Госдепартаменте. Об этом сообщают СМИ.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поставка самолетов начнется в ближайшие месяцы. В Госдепе напомнили, что не поощряют нанесение ударов по российской территории.
Российская армия будет массово уничтожать F-16, пишет издание Military Watch Magazine (MWM). Обозреватели предрекли Киеву большие потери в авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в Японии пообещал не использовать истребители для ударов по территории России. Американский лидер заявил, что F-16 позволят ВСУ наносить удары по штабам армии РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru