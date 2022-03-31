Госдеп: готовятся новые меры по изоляции экономики России

На нем обсуждались возможные дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы за проведение военной спецоперации на Украине.

Стороны планируют шаги «по еще большей изоляции РФ от экономик США и ЕС и международной финансовой системы с целью создать жесткие издержки для РФ за ее действия».

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны БРИКС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира. Новая система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар.

