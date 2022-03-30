Кремль: Престиж доллара изрядно пошатнулся

В Кремле считают, что престиж доллара сильно пошатнулся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, единственная альтернатива использованию доллара – это расширить применение национальной валюты.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВалютаДолларКремльДмитрий Песков
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