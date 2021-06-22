Госдеп: Блинкен в ходе поездки в Европу заявит, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Европу заявит о позиции США, согласно которой, российский газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергобезопасности Европы, сообщает РИА новости со ссылкой на Госдеп.
По словам дипломата, Вашингтон хочет убедиться, что Россия «не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других». Как заявил представитель внешнеполитического ведомства США, администрация Байдена готова продолжить дискуссии в Берлине, а также с Киевом о трубопроводе и энергобезопасности.
Блинкен посетит Европу 22-29 июня.
Ранее Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество по противодействию строительству газопровода «Северный поток-2».
Отмечается, что в телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную работу по противодействию угрозе.
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