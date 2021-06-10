Госдеп назвал «Северный поток - 2» геополитическим проектом РФ

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс отметил, что строительство газопровода несет угрозу энергобезопасности ЕС, а также подрывает безопасность "близких партнеров" США и НАТО. До этого США неоднократно выступали против реализации проекта из-за геополитической составляющей.

Прайс также подтвердил, что на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ходе саммита G7 будет обсуждаться Северный поток - 2". Дипломат отметил, что у США и Германии есть "сфера противоречий", в том числе мнение относительно газопровода.



