Блинкен обсудил с главой МИД Польши «Северный поток-2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество по противодействию строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Отмечается, что в телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную работу по противодействию угрозе, которую якобы представляет трубопровод «для энергетической безопасности Европы».
Кроме того, Блинкен подчеркнул «силу польско-американского партнерства с НАТО и трансатлантическим сообществом» в решении региональных и глобальных проблем.
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