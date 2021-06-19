Блинкен обсудил с главой МИД Польши «Северный поток-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество по противодействию строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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Отмечается, что в телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную работу по противодействию угрозе, которую якобы представляет трубопровод «для энергетической безопасности Европы».

Кроме того, Блинкен подчеркнул «силу польско-американского партнерства с НАТО и трансатлантическим сообществом» в решении региональных и глобальных проблем.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Северный Поток-2ПольшаМИДГосударственный департамент США
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