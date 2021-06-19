Блинкен обсудил с главой МИД Польши «Северный поток-2»

Отмечается, что в телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную работу по противодействию угрозе, которую якобы представляет трубопровод «для энергетической безопасности Европы».

Кроме того, Блинкен подчеркнул «силу польско-американского партнерства с НАТО и трансатлантическим сообществом» в решении региональных и глобальных проблем.

