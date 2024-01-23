Горячая вода и отопление пропали во Львове из-за хакерской атаки
В крупном жилом массиве Сихов (Львов, Украина) отключили горячую воду и отопление из-за хакерской атаки 23 января. Об этом сообщило городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго».
Уточняется, что хакеры смогли вывести из строя систему управления теплоснабжения. Авторы пресс-релиза отмечают, что сейчас ведутся работы по возобновлению подачи отопления и горячей воды в дома. По предварительным данным, последствия сбоя удастся устранить в 21:00 того же дня по местному времени.
Ранее один из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар» заявил об уничтожении части инфраструктуры компании в результате атаки хакеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru