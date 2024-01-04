СМИ: после атаки хакеров на «Киевстар» уничтожено практически все

Агентство ссылается на начальника департамента кибербезопасности СБУ Украины Илью Витюка, который указал, что хакеры разрушили, в том числе, «тысячи виртуальных серверов и ПК».

«На данным момент мы можем с уверенностью сказать, что хакеры были в системе оператора по меньшей мере с мая 2023 года», - указал он.

Ранее компания «Киевстар» заявила, что 12 декабря в результате кибератаки была уничтожена часть инфраструктуры компании, передает «Радиоточка НСН».

Спустя неделю стало известно об ещё одном сбое в работе мобильного оператора, связь не работала во многих украинских городах, в том числе в Одессе и Львове.

