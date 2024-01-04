СМИ: после атаки хакеров на «Киевстар» уничтожено практически все
Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» уничтожила практически всё, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на начальника департамента кибербезопасности СБУ Украины Илью Витюка, который указал, что хакеры разрушили, в том числе, «тысячи виртуальных серверов и ПК».
«На данным момент мы можем с уверенностью сказать, что хакеры были в системе оператора по меньшей мере с мая 2023 года», - указал он.
Ранее компания «Киевстар» заявила, что 12 декабря в результате кибератаки была уничтожена часть инфраструктуры компании, передает «Радиоточка НСН».
Спустя неделю стало известно об ещё одном сбое в работе мобильного оператора, связь не работала во многих украинских городах, в том числе в Одессе и Львове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru