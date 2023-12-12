Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров

Один из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар» заявил об уничтожении части инфраструктуры компании. По их данным, это произошло в результате атаки хакеров.

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Так, абоненты сети с утра не имеют доступа к связи и домашнему интернету в Киевской области, Кропивницком, Львове и Житомире. Сумы и Борисполь не оповещают о воздушной тревоге.

Также с перебоями работают банкоматы и POS-терминалы «Ощадбанка» и «Приватбанка». Также сообщается об обысках в центральном офисе «Киевстара».

Гендиректор компании Александр Комаров в свою очередь назвал «очень мощной» атаку хакеров. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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