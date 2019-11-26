Городской совет Нью-Йорка высказался за полный запрет вейпов

Такое решение поддержали 42 члена совета, и только двое оказались против. По данным телеканала, мэр Нью-Йорка также планирует поддержать инициативу. Заксобрание штата Массачусетс ранее подписало законопроект, по которому вейпы становятся полностью нелегальными, данный штат станет первым, где курение и продажа вейпов и ароматизированных смесей для них попадут под полный запрет. Причиной для радикальных мер послужило резкое увеличение количества смертей из-за заболеваний легких. По данным агентства, более 2 тыс человек в США пострадали именно из-за злоупотребления электронными сигаретами.

Кроме того, в законопроекте указано введение акциза на вейпы, а также включение в медицинскую страховку помощи для никотинозависимых, а именно замещающей терапии и консультаций. Кроме того, никотиносодержащие товары будут доступны только гражданам, достигшим 21 года.