Против вейпов. Скворцова рассказала о новой антитабачной концепции

Новая антитабачная концепция предусматривает меры по ограничению курения вейпов и электронных сигарет. Как пишет АГ Москва, об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что это главное отличие нынешнего документа от предыдущего.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года. Согласно документу, число курильщиков за 15 лет должно уменьшиться до 21%. При этом розничная продажа сигарет и папирос на душу населения должна достичь показателя в тысячу штук.