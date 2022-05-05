«Горькая правда»: Жителей Германии призвали готовиться к постоянному росту цен

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев готовиться к тому, что цены на энергоносители в стране еще долгое время будут высокими. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его словам, «это горькая и суровая правда». Хабек отметил, что правительство страны запустило различные программы помощи, направленные на обеспечение ликвидности и сохранение позиции компаний на рынке, добавив при этом, что такая мера все равно не поможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров.