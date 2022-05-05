«Горькая правда»: Жителей Германии призвали готовиться к постоянному росту цен
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев готовиться к тому, что цены на энергоносители в стране еще долгое время будут высокими. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, «это горькая и суровая правда». Хабек отметил, что правительство страны запустило различные программы помощи, направленные на обеспечение ликвидности и сохранение позиции компаний на рынке, добавив при этом, что такая мера все равно не поможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров.
Он считает, что «эпоха дешевых ископаемых видов топлива завершилась». Министр также подчеркнул, что возможные последствия нефтяного эмбарго против РФ окажут серьезное влияние на ФРГ.
Ранее Роберт Хабек заявил, что в восточной части Германии может возникнуть дефицит бензина.
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