Google заподозрили в ведении кампании против вакцинации
Поисковую систему Google заподозрили в диверсии против прививочной кампании в России, сообщает «РЕН ТВ».
Если в российской версии поисковика ввести запрос «вакцинация это», сайт предложит в продолжение слова «зло», «геноцид», «чипирование». Тот же запрос на английском сайте поисковой системы выдаст информацию, что прививка рекомендована, полезна и помогает от коронавируса.
Как говорят в Google, подсказки формируются на основе наиболее частых запросов. Как известно, корпорация, когда ей нужно, легко редактирует выдачу.
Как сообщалось ранее, Роскомнадзор планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации.
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