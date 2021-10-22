Если в российской версии поисковика ввести запрос «вакцинация это», сайт предложит в продолжение слова «зло», «геноцид», «чипирование». Тот же запрос на английском сайте поисковой системы выдаст информацию, что прививка рекомендована, полезна и помогает от коронавируса.

Как говорят в Google, подсказки формируются на основе наиболее частых запросов. Как известно, корпорация, когда ей нужно, легко редактирует выдачу.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации.

