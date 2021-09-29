Google снова оштрафовали в России за запрещённый контент

Пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук заявила, что компания Google LLC в очередной раз была признана виновной по двум протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщает РИА Новости.

По её словам, мировой судья назначил наказание в виде двух штрафов, общая сумма которых составила 6,5 миллиона рублей.

Ранее Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить в отношении Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы из-за неудаления интернет-компаниями запрещённого в России контента.

