Google назвал причину сбоя работы своих сервисов

Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, который произошел в этот понедельник, 14 декабря, из-за технических проблем. В компании отметили, что из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.

Ранее в понедельник пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран, подчеркивает Свободная пресса.