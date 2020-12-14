Google назвал причину сбоя работы своих сервисов

Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, который произошел в этот понедельник, 14 декабря, из-за технических проблем. В компании отметили, что из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.

Ранее в понедельник пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран, подчеркивает Свободная пресса.

Сбой произошел в работе Netflix

А на минувшей неделе пользователи приложения Facebook Messenger пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает Downdetector. По данным портала, наибольшее количество неполадок зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.

Отмечается, что 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% - с соединением с сервером, ещё 16% заявили о проблемах с авторизацией.

А в середине октября на сбои в работе социальных сетей пожаловались пользователи Facebook и Instagram за разных точек земного шара

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ФОТО: flickr/Esther Vargas
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