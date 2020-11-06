Сбой произошел в работе Netflix
Технический сбой зафиксирован в работе сервиса потокового видео Netflix. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов.
Отмечается, что о проблемах сообщают пользователи ряда стран, в частности, США, Бразилии, Аргентины и Кубы.
Уточняется, что большинство пользователей (46%) не могут подключится к сервису, еще 31% отмечает проблемы в функционировании сервиса и 21% - трудности с просмотром видео.
Ранее сообщалось, что Netflix планирует выпустить фильм о личной истории семьи Бекхэм. Лента будет снята на основе архивных записей, а также элементов реалити-шоу.
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