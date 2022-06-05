Голограмма молодой Елизаветы II приветствовала рублику из королевской кареты
На праздничной процессии в честь Платинового юбилея британской королевы Елизаветы II голограмма, изображающая молодую монархиню, помахала публике из окна Золотой государственной кареты. Видео разместила газета Daily Mail.
Карета является частью карнавального шествия, стоившего £15 млн. Оно завершает торжества по случаю 70-летия царствования Елизаветы II, продолжавшиеся четыре дня, отмечает издание.
Отмечается, что шествие двигалось по маршруту 1953 года, когда Елизавета II отправилась на коронацию.
Зрителями торжественной процессии стали члены королевской семьи: принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, герцоги Кембриджские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндолл с супругом Майком, - а также политики: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Керри, лидер партии лейбористов Кир Стармер и мэр Лондона Садик Хан.
Издание отметило, что о появлении на публике самой британской королевы ничего не известно.
Ранее рок-группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, теннисистка Эмма Радукану и анимированный медвежонок Паддингтон поздравили Елизавету II с 70-летием правления в ходе праздничного концерта перед Букингемским дворцом, сообщает ТАСС.
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