Голограмма молодой Елизаветы II приветствовала рублику из королевской кареты

На праздничной процессии в честь Платинового юбилея британской королевы Елизаветы II голограмма, изображающая молодую монархиню, помахала публике из окна Золотой государственной кареты. Видео разместила газета Daily Mail.

Королева Великобритании пропустит службу по случаю ее платинового юбилея

Карета является частью карнавального шествия, стоившего £15 млн. Оно завершает торжества по случаю 70-летия царствования Елизаветы II, продолжавшиеся четыре дня, отмечает издание.

Отмечается, что шествие двигалось по маршруту 1953 года, когда Елизавета II отправилась на коронацию.

Зрителями торжественной процессии стали члены королевской семьи: принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, герцоги Кембриджские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндолл с супругом Майком, - а также политики: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Керри, лидер партии лейбористов Кир Стармер и мэр Лондона Садик Хан.

Издание отметило, что о появлении на публике самой британской королевы ничего не известно.

Ранее рок-группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, теннисистка Эмма Радукану и анимированный медвежонок Паддингтон поздравили Елизавету II с 70-летием правления в ходе праздничного концерта перед Букингемским дворцом, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЮбилейВеликобританияЕлизавета II
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