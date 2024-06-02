Трамп заявил, что рассекретит документы об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания рассекретит материалы по делам об убийстве Джона Кеннеди и террористических актах 11 сентября 2001 года. Своими намерениями политик поделился в интервью телеканалу Fox News.

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По мнению Трампа, снятие секретности с документов по этим делам позволит повысить доверие американского общества к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) и Федеральному бюро расследований (ФБР).

Экс-президент отметил, что во время нахождения на посту главы Белого дома рассекретил «множество материалов» по убийству Кеннеди. О каких именно документах идет речь Трамп не уточнил.

Ранее жюри присяжных признало экс-президента США виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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