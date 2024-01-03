Годовая инфляция в Турции приблизилась к 65%

Отмечается, что еще в ноябре показатель годовой инфляции составлял 61,98%. В окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидают, что темпы роста цен начнут снижаться в ближайшие четыре месяца.

При этом экономисты допустили, что к маю 2024 года инфляция в Турции может вырасти до 70-75%.

Центробанк Турции в декабре повысил ключевую ставку до 42,5% и намекнул на скорое окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор указал на признаки улучшения ожиданий по инфляции, передает «Радиоточка НСН».

