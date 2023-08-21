Эрдоган пообещал покончить с высокой инфляцией в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство прилагает все усилия для решения проблемы высокой инфляции. Его слова приводит ТАСС.
Эрдоган пообещал, что руководство страны справится с инфляцией. Он призвал граждан набраться терпения.
Президент назвал позитивным событием рост валютных резервов центрального банка страны. По его словам, иностранные инвесторы внимательно следят за ситуацией в экономике республики.
Инфляция в Турции начала ускоряться в ноябре 2020 года. По прогнозу экономистов, по итогам 2023 года динамика роста цен составит 58%.
Центробанк Турции в июне повысил ключевую ставку почти в два раза - с 8,5% до 15%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru