Эрдоган пообещал покончить с высокой инфляцией в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство прилагает все усилия для решения проблемы высокой инфляции. Его слова приводит ТАСС.

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Эрдоган пообещал, что руководство страны справится с инфляцией. Он призвал граждан набраться терпения.

Президент назвал позитивным событием рост валютных резервов центрального банка страны. По его словам, иностранные инвесторы внимательно следят за ситуацией в экономике республики.

Инфляция в Турции начала ускоряться в ноябре 2020 года. По прогнозу экономистов, по итогам 2023 года динамика роста цен составит 58%.

Центробанк Турции в июне повысил ключевую ставку почти в два раза - с 8,5% до 15%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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