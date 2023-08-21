Эрдоган пообещал покончить с высокой инфляцией в Турции

Эрдоган пообещал, что руководство страны справится с инфляцией. Он призвал граждан набраться терпения.

Президент назвал позитивным событием рост валютных резервов центрального банка страны. По его словам, иностранные инвесторы внимательно следят за ситуацией в экономике республики.

Инфляция в Турции начала ускоряться в ноябре 2020 года. По прогнозу экономистов, по итогам 2023 года динамика роста цен составит 58%.

Центробанк Турции в июне повысил ключевую ставку почти в два раза - с 8,5% до 15%, сообщает «Радиоточка НСН».

