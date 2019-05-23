Из-за новых обвинений Ассанджу в США грозит 175 лет тюрьмы

Министерство юстиции США представило новые обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Информация об этом опубликована на сайте американского ведомства, сообщает RT. США обвиняют Ассанжа в дополнительных 17-ти эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Если его вину удастся доказать, то ему может грозить 170 лет лишения свободы, передает РЕН ТВ. Если учесть ранее озвученное обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома, то всего Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.

На сайте Минюста говорится, что опубликованные WikiLeaks материалы могли быть использованы в ущерб Соединенным Штатам и в интересах иностранных государств.

11 апреля Ассанж был задержан британскими правоохранителями. Он находится под арестом до 12 июня. 30 мая начнутся слушания по его экстрадиции в США.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что ЕСПЧ мог бы заняться делом Ассанжа, а вместо этого превратился в инквизицию Запада.







