Глубокая медитация. В КНДР объяснили исчезновение Ким Чен Ына

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Ким Чен Ын впал в кому после проведённой операции на сердце. Политологи уже называют наиболее вероятного преемника власти - эта сестра лидера - Ким Ё Чен.

Между тем, заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН выразил сомнение в критическом состоянии лидера КНДР. Эксперт назвал эти сообщения информационным вбросом.

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля, он впервые пропустил испытания противокорабельных ракет, ежегодную сессию Верховного народного собрания. Ким Чен Ын также не присутствовал на праздновании 108-летния своего деда.

