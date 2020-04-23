Глубокая медитация. В КНДР объяснили исчезновение Ким Чен Ына


В Корейской Народно-Демократической Республики прокомментировали исчезновение из публичного пространства лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальное Центральной телеграфное агентство Северной Кореи выпустило довольно поэтичное сообщение: «Маршал Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации».

Что это конкретно значит не уточняется. Таким образом, слухи о критическом состоянии лидера КНДР, судя по всему, подтверждаются, отмечает РЕН ТВ.

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Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Ким Чен Ын впал в кому после проведённой операции на сердце. Политологи уже называют наиболее вероятного преемника власти - эта сестра лидера - Ким Ё Чен.

Между тем, заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН выразил сомнение в критическом состоянии лидера КНДР. Эксперт назвал эти сообщения информационным вбросом.

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля, он впервые пропустил испытания противокорабельных ракет, ежегодную сессию Верховного народного собрания. Ким Чен Ын также не присутствовал на праздновании 108-летния своего деда.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньКНДРКим Чен Ын
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