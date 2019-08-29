Уточнили, кто главный. Эксперт объяснил смысл реформы конституции КНДР

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН выразил уверенность, что на полномочиях Ким Чен Ына эти «косметические» поправки в конституцию никак не скажутся.

«Это никак не влияет (на власть Ким Чен Ына – НСН). Он председатель Госсовета, раньше, до поправок в конституцию, не очень было понятно, кто является главой государства: глава Госсовета или глава Верховного народного собрания (ВНС), потому что глава ВНС, в том числе выполняет довольно много представительских функций», - сказал он.

Стоит отметить, что предположения о возможных изменениях в конституцию КНДР появились еще в марте тогда текущего года. Тогда после выборов в парламент в списке из 687 избранных депутатов не оказалось самого Ким Чен Ына.

