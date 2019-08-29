Уточнили, кто главный. Эксперт объяснил смысл реформы конституции КНДР
Специалист по Корее рассказал в эфире НСН, что изменения в конституцию никак не повлияют на полномочия Ким Чен Ына.
Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи одобрили поправки в конституцию страны, в рамках которых определены полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В основной документ был добавлен пункт, провозглашающий, что «председатель Госсовета КНДР выбирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС».
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН выразил уверенность, что на полномочиях Ким Чен Ына эти «косметические» поправки в конституцию никак не скажутся.
«Это никак не влияет (на власть Ким Чен Ына – НСН). Он председатель Госсовета, раньше, до поправок в конституцию, не очень было понятно, кто является главой государства: глава Госсовета или глава Верховного народного собрания (ВНС), потому что глава ВНС, в том числе выполняет довольно много представительских функций», - сказал он.
Стоит отметить, что предположения о возможных изменениях в конституцию КНДР появились еще в марте тогда текущего года. Тогда после выборов в парламент в списке из 687 избранных депутатов не оказалось самого Ким Чен Ына.
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