Globo: президент Бразилии ответил Зеленскому отказом на предложение о встрече

По информации источника издания в МИД Бразилии, Лула отказался от встречи, поскольку запрос от Зеленскому поступил «в самый последний момент» - перед визитом украинского лидера в Аргентину.

Представитель МИД Бразилии указал на отсутствие подготовки к возможной встрече и необходимость предварительного уведомления.

Ранее Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. «Идеальным путем» президент Бразилии назвал прекращение боевых действий и начало переговоров, передает «Радиоточка НСН».

