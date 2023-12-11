Globo: президент Бразилии ответил Зеленскому отказом на предложение о встрече

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил отказом лидеру Украины Владимиру Зеленскому на предложение о встрече, пишет газета O Globo.

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По информации источника издания в МИД Бразилии, Лула отказался от встречи, поскольку запрос от Зеленскому поступил «в самый последний момент» - перед визитом украинского лидера в Аргентину.

Представитель МИД Бразилии указал на отсутствие подготовки к возможной встрече и необходимость предварительного уведомления.

Ранее Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. «Идеальным путем» президент Бразилии назвал прекращение боевых действий и начало переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаБразилия

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