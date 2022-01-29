Главы военных ведомств США и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины

Как отметили в американском военном ведомстве, министры «высказали опасения относительно эскалации со стороны России на границе Украины и в Белоруссии», выразив поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Они также обсудили сохраняющуюся необходимость того, чтобы союзники по НАТО демонстрировали единство и укрепляли альянс перед лицом возможной российской агрессии», — отмечается в сообщении.

