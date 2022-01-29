Главы военных ведомств США и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины
Министр обороны США Ллойд Остин и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в телефонной беседе обсудили ситуацию вокруг Украины и укрепление НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Как отметили в американском военном ведомстве, министры «высказали опасения относительно эскалации со стороны России на границе Украины и в Белоруссии», выразив поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Они также обсудили сохраняющуюся необходимость того, чтобы союзники по НАТО демонстрировали единство и укрепляли альянс перед лицом возможной российской агрессии», — отмечается в сообщении.
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