Главы военных ведомств США и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в телефонной беседе обсудили ситуацию вокруг Украины и укрепление НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Пентагон: РФ может захватить значительные территории Украины

Как отметили в американском военном ведомстве, министры «высказали опасения относительно эскалации со стороны России на границе Украины и в Белоруссии», выразив поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Они также обсудили сохраняющуюся необходимость того, чтобы союзники по НАТО демонстрировали единство и укрепляли альянс перед лицом возможной российской агрессии», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: pixabay.com
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