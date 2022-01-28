Пентагон: РФ может захватить значительные территории Украины

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, РФ имеет для этого военную возможность.

Между тем, Остин отметил, что военного конфликта можно избежать и еще есть время и пространство для дипломатического пути.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.





