Пентагон: РФ может захватить значительные территории Украины
В Пентагоне утверждают, что Россия в случае вторжения на Украину может захватить значительные территории. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, РФ имеет для этого военную возможность.
Между тем, Остин отметил, что военного конфликта можно избежать и еще есть время и пространство для дипломатического пути.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.
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